Hydrovolt will künftig auch in Frankreich Batterien recyceln. Das Joint Venture des schwedischen Batterieherstellers Northvolt und des norwegischen Aluminiumproduzenten Norsk Hydro plant, sich im Norden des Landes anzusiedeln - dort, wo in Frankreich aktuell die Batterieindustrie heranwächst. Hydrovolt gibt an, eine endgültige Investitionsentscheidung über die Ausweitung seines Geschäfts in Frankreich getroffen zu haben. Ansässig werden will das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...