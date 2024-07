Die Rheinmetall-Aktie setzt sich am Mittwochmorgen mit einem Plus von rund drei Prozent an die DAX-Spitze. Auftrieb verleiht, dass Morgan Stanley die Papiere neu in die Bewertung aufgenommen hat. Morgan Stanley hat die Aktie von Rheinmetall mit "Overweight" und einem Kursziel von 636 Euro in die Bewertung aufgenommen. Dies impliziert ein beträchtliches Potenzial von 32 Prozent. Analystin Marie-Ange ...

