Erste Dämpfer für die Technologiebranche - doch Tech-ETFs bleiben beliebt wie eh und je. Auch S&P- und MSCI USA-Tracker gehören weiter zu den Favoriten. So mancher steigt auch bei den zuvor abgestraften französischen Aktien wieder ein. 2. Juli 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Trotz Kursrücksetzer bei Nvidia und Meldungen über Tech-Aktien-Verkäufe von Hedgefonds im großen Stil: Die Zuflüsse in Tech-ETF halten an, wie die Händler berichten. Bei Frankreichs Aktien zeigt sich vor und nach der Wahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...