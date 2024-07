Im Juni veröffentlichte EUROCONSTRUCT - ein wichtiger Anbieter von Bau- und Wirtschaftsdaten in Europa - seine halbjährlich erscheinende Marktstudie. Darin werden neben 15 westeuropäischen auch vier osteuropäische Länder intensiv beleuchtet.

Endlich - Licht am Ende des Tunnels

Das Wichtigste vorweg: Sowohl für Westeuropa (EC-15) als auch für Osteuropa (EC-4) prognostiziert das Netzwerk verschiedener europäischer Forschungs- und Beratungsinstitute - nach zwei mageren Jahren - ab dem nächsten Jahr endlich wieder positives Wachstum innerhalb der Baubranche. In Westeuropa soll sich der jährliche Zuwachs auf 1,2 Prozent (2025) bzw. 1,5 Prozent (2026) belaufen. Bei den vier osteuropäischen Ländern (Tschechien, Ungarn, Polen und Slowakei) fallen die Wachstumsprognosen mit durchschnittlich 3,8 Prozent (2025) bzw. 5,7 Prozent (2026) deutlich höher aus. Ihnen trauen die Analysten sogar zu, bereits in diesem Jahr (plus 1,2 Prozent) den Trendwechsel zu vollziehen. Bei Betrachtung der insgesamt 19 beobachteten Länder (EC-19) taxieren die Experten das durchschnittliche Wachstum der europäischen Baubranche auf 1,3 Prozent (2025) bzw. 1,8 Prozent (2026).

Neben einer Aufteilung nach verschiedenen Ländern haben die Analysten eine zusätzliche Aufteilung in verschiedene Marktsegmente vorgenommen. Diese legen den Schluss nahe, dass vor allem die beiden Sektoren Sonstiger Hochbau exkl. Wohnbau (2025: +1,8 Prozent; 2026: +1,7 Prozent) und Infrastruktur/Tiefbau (2025: +2,7 Prozent; 2026: +2,6 Prozent) in den kommenden Jahren deutlich wachsen werden. Für letzteres wird bereits 2024 von einem Wachstum von 2,2 Prozent ausgegangen. Weniger rosig sehen hingegen die Geschäftsperspektiven im Bereich Wohnungsbau aus, wo mit plus 0,4 Prozent (2025) bzw. plus 1,4 Prozent (2026) ein geringeres Wachstum prognostiziert wird.

Positiv beurteilt EUROCONSTRUCT vor allem geplante Steuererleichterungen und Subventionen. Außerdem dürfte der Wohnungsbau weiterhin vom demografischen Wandel profitieren, während die steigenden realen Haushaltseinkommen erfreuliche Impulse setzen könnten. Im Bereich Infrastruktur werden drei Punkte besonders hervorgehoben: Umweltthematik & Energiepolitik, schlechter Zustand der Infrastruktur sowie gut gefüllte regionale, nationale und europäische Fördertöpfe.

Positive Prognosen für PORR-Heimmärkte

Die PORR Group betrachtet die folgenden Länder als Heimmärkte: Österreich, Deutschland, Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei und Schweiz. Auf Basis der Daten zum ersten Quartal 2024 fallen 41,0 Prozent der Produktionsleistung des Gesamtkonzerns auf den österreichischen Markt, gefolgt von Deutschland (26,5 Prozent), Polen (15,1 Prozent) und Rumänien (7,7 Prozent). Tschechien und die Slowakei repräsentierten zusammen 4,3 Prozent der Konzernleistung, während die Schweiz auf einen Anteil von 2,6 Prozent kam.

Mit Ausnahme von Rumänien analysiert EUROCONSTRUCT sämtliche Heimmärkte der PORR Group. Als besonders positiv kann man die Perspektiven der Baubranche in Osteuropa einordnen. Insbesondere in Polen fallen die Wachstumsprognosen für 2024 mit 3,5 Prozent sowie die kommenden Jahre mit 5,0 (2025) und 6,0 Prozent (2026) ausgesprochen attraktiv aus. In Tschechien soll die Bauleistung 2025 um 2,5 Prozent anziehen und ein Jahr später sogar um 6,1 Prozent zulegen. Auch im wichtigsten Heimmarkt Österreich stehen die Zeichen auf Wachstum, dieses dürfte laut der Einschätzung von EUROCONSTRUCT bei plus 1,1 Prozent (2025) und plus 1,6 Prozent (2026) liegen.

Da Ende März bei der PORR Group 59,6 Prozent des Auftragsbestands auf den Tiefbau entfiel und das Unternehmen alle Leistungen entlang der Bau-Wertschöpfungskette aus einer Hand anbieten kann, sieht man sich in einer starken Wettbewerbsposition und somit für die Zukunft bestens gerüstet.

----------

Möchten Sie regelmäßig zur PORR AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

http://www.dr-reuter.eu

http://www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18240529-porr-group-europaeischer-branchenverband-trendwende