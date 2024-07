Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 29/24Sonntag, 14.07.Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:6.05 Flucht vor den NazisWie der Leica-Fabrikant Juden retteteDeutschland 20236.50 Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach HauseDeutschland 20217.20 heute-show HISTORY7.50 Terra X HistoryEin Tag in der DDR: Der Politbüro-SkandalDeutschland 20238.35 Terra X HistoryEin Tag in der DDR: Der Trabi-KrimiDeutschland 20239.20 Terra X HistoryEin Tag in der DDR: Die Flucht mit der RaupeDeutschland 202310.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.05 Das war die DDRAufbruchstimmung und Enttäuschung (1949 -1961)Deutschland 202210.50 Das war die DDRAbschottung und Entspannung (1961 - 1973)Deutschland 202211.35 Das war die DDRHoffnung und Niedergang (1973 - 1990)Deutschland 202212.20 ZDF-HistoryMargot Honecker - Die BilanzDeutschland 2018"Das Deutschland-Duell - BRD gegen DDR" entfällt(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5814941