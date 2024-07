Mit der Übernahme der Magnetic Media Network S.p.A. (MMN), einem Unternehmen mit 68,6 Millionen Euro Umsatz und rund 100 Mitarbeitern, stärkt Bechtle seine Marktposition in Italien. Durch die Übernahme wird die Marktpräsenz von Bechtle aufgrund der exklusiven Position von MMN als Apple Authorized Enterprise Reseller und Partnerschaften mit führenden IT-Herstellern erhöht. Der Schritt eröffnet erhebliche Wachstums- und Synergiemöglichkeiten, unter anderem durch einen erweiterten Kundenstamm und verstärkte Cross-Selling-Perspektiven. Darüber hinaus vervielfacht sich durch die Übernahme die Zahl der Bechtle-Mitarbeiter in Italien, wodurch sich die Kapazität und die Servicequalität erhöhen. Dieser strategische Schritt steht im Einklang mit der erfolgreichen M&A-Strategie von Bechtle, die auf ein stetiges und profitables Wachstum in Europa abzielt. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr Kursziel von EUR 59,00 und ihre Empfehlung KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bechtle%20AG