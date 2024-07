Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) begeistert wieder die Anleger. Nachdem der Elektroautobauer am Dienstag besser als erwartete Auslieferungszahlen präsentiert hat, ist die Aktie um +10% auf 231,26 US$ hochgesprungen. Belehrt Tesla-Chef Elon Musk erneut alle Zweifler eines Besseren? Ein rasanter Aufschwung Was für eine beeindruckende Aufholjagd: Die Tesla-Aktie hat binnen eines Monats um +31% zugelegt, allein am Dienstag um +10%, womit sie den ganzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...