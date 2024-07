© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Die Aktie von Rüstungskonzern Rheinmetall startet am Mittwochvormittag durch. Grund ist eine frische Kaufempfehlung der US-Investmentbank Morgan Stanley.Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers Rheinmetall ist am Mittwoch schwungvoll in den Handel gestartet und setzte sich mit einem Plus von mehr als drei Prozent klar an die Spitze des Leitindex DAX. Morgan Stanley empfiehlt zum Kauf Ursächlich für den Kursanstieg ist eine Kaufempfehlung der US-Investmentbank Morgan Stanley, die der Aktie mit einem Ziel von 636 Euro ein Potenzial von 32 Prozent bescheinigt. In ihrer Studie zur Aktie weisen die Analysten zwar darauf hin, dass sich Rheinmetall seit dem Ausbruch des …