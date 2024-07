Nadara, der größte unabhängige Stromerzeuger (IPP) von Onshore-Windkraftanlagen in Europa, gibt heute die langfristige Strategie des neu fusionierten Unternehmens bekannt. Diese konzentriert sich auf Skalierung und Wachstum, um den Wert der 18 GW Entwicklungs-Pipeline in den nächsten 10 Jahren zu realisieren und gleichzeitig den Wert für die Stakeholder aus dem bestehenden operativen Portfolio zu maximieren.

Der Chief Executive Officer von Nadara, Toni Volpe, sagte: "Bei Nadara arbeiten wir bereits in großem Maßstab. Unsere neue Position als eines der größten unabhängigen Unternehmen für erneuerbare Energien in Europa gibt uns die Flexibilität und Agilität, noch effizienter zu skalieren. Dies wird uns in die Lage versetzen, nachhaltige Partnerschaften mit Gemeinden und lokalen Unternehmen einzugehen, um über die Dekarbonisierung hinaus einen greifbaren Einfluss auf die Bereitstellung zuverlässiger Energie sowie gesellschaftliche Vorteile zu erzielen.

"Die Kultur von Nadara basiert auf unserer Fürsorge für die Menschen und die Verbindungen, die wir sowohl innerhalb unserer Teams als auch mit anderen schaffen, und die es uns ermöglichen, uns weiterzuentwickeln."

Nadara, das aus dem Zusammenschluss von Ventient Energy und Renantis hervorgegangen ist, hat sich mit einer installierten Leistung von 4,2 GW aus rund 200 Wind-, Solar-, Biomasse- und Energiespeicherkraftwerken in Europa und den USA als führender Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien etabliert und stellt seine neue Marke und seinen neuen Zweck vor. Nadara verfügt über hervorragende interne Fähigkeiten, um seine Pipeline mit schwimmenden Offshore-Windkraftanlagen, im Bau befindlichen Photovoltaikanlagen, Onshore-Windkraftanlagen und Batteriespeichern flexibel und effizient zu entwickeln und zu verwalten.

Die Geschäftsstrategie des Unternehmens stützt sich auf vier Säulen: operative Exzellenz durch verbesserte digitale und KI-gestützte Tools und ein aktives, fortschrittliches Anlagenmanagement; starke interne Energiemarktkompetenzen und Dispatching-Fähigkeiten; exzellente Umsetzung der Pipeline in operative Projekte mit Schwerpunkt auf der Wertschöpfung aus der bestehenden Anlagenbasis durch Repowering, Overpowering und Kolokation; und eine skalierbare Plattform zur Wertschöpfung und Effizienzsteigerung. Nadara hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Stakeholdern und den Gemeinden in den Kernregionen einen Mehrwert zu bieten und wird dabei von Investoren unterstützt, die auf eine langfristige Wertschöpfung und eine wachsende Präsenz in der Branche ausgerichtet sind.

