Im ersten Halbjahr waren Firmen bei der Anmietung von Büroflächen noch überwiegend zurückhaltend. Laut German Property Partners (GPP) ist dadurch der Leerstand erwartungsgemäß an allen Top-7-Bürovermietungsmärkten gestiegen. Die Durchschnitts- und Spitzenmieten sind weitestgehend stabil geblieben. Auf den Bürovermietungsmärkten in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf war das erste Halbjahr 2024 geprägt von Zurückhaltung. Der Flächenumsatz betrug rund 1,2 Mio. ...

