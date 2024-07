WIF setzt wieder um 10% zurück - Wohin wird sich der Kurs bewegen?

Dog Wif Hat (WIF) hat eine Achterbahnfahrt der Gefühle hinter sich. Innerhalb weniger Tage stieg der Token von 1,90 Dollar auf 2,33 Dollar, nur um dann in den letzten 24 Stunden wieder um mehr als 10% einzubrechen. Als einer der prominentesten Solana-Memecoins hat WIF seit dem bullishen Markt im Herbst 2023 ordentlich zugelegt. Seit seinem Launch im Dezember 2023 ist der Coin auf über 2 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gewachsen, zwischendurch sogar auf beeindruckende 4,6 Milliarden Dollar. Besonders für risikofreudige Anleger bleibt WIF ein heißes Eisen.

Analysen bullish

Bluntz, ein Analyst, der mit seinen Vorhersagen Aufsehen erregt hat, machte eine bedeutende und bullishe Preisprognose für Dog Wif Hat (WIF), den volumenstärksten Meme-Coin von Solana (SOL). Über X verkündete Bluntz, dass WIF bereits eine neue Fünf-Wellen-Preisbewegung begonnen habe und sich in ihrer Anfangsphase befinde.

Bluntz stützt seine Analyse auf die Elliott-Wellen-Theorie, die die fünfwellige Aufwärtsbewegung eines Assets untersucht, das bullisch erwartet wird. Laut dem Trader könnte WIF bis November auf 11 Dollar steigen.

https://x.com/Bluntz_Capital/status/1807604017364926945

"Don't be afraid to dream a little bigger. WIF."

Es wird angenommen, dass WIF einen Anstieg von über 386% erleben könnte, wenn es die vom Analysten genannten Niveaus erreicht.

Dogwifhat (WIF) Kursprognose 2024

Dogwifhat (WIF) belegt Platz 42 auf CoinMarketCap in Bezug auf seine Marktkapitalisierung.

Im Diagramm zeigt Dogwifhat (WIF) ein absteigendes Kanalmuster. Solche Muster sind kurzfristig bärisch, da der Kurs innerhalb des absteigenden Kanals fällt. Allerdings bilden sie oft längerfristige Aufwärtstrends als Fortsetzungsmuster. Ein absteigender Kanal wird durch das Verbinden der tieferen Hochs und tieferen Tiefs des Preises mit parallelen Trendlinien gezeichnet, um den Abwärtstrend zu visualisieren.

WIF Trend, Quelle: www.tradingview.com

Innerhalb eines absteigenden Kanals könnte ein Trader eine Verkaufswette platzieren, wenn der Kurs die obere Trendlinie erreicht. Ein aufsteigender Kanal ist das Gegenteil eines absteigenden Kanals. Beide Muster sind wichtige Werkzeuge für technische Analysten.

Zum Zeitpunkt der Analyse lag der Preis von Dogwifhat (WIF) bei 2,05 Dollar. Sollte der Trend des Musters anhalten, könnte der Preis von WIF die Widerstandsniveaus von 2,3882 Dollar und 3,9604 Dollar erreichen. Sollte sich der Trend umkehren, könnte der Preis von WIF auf die Unterstützungsniveaus von 1,4833 Dollar fallen.

Aus dem obigen Diagramm lassen sich folgende Widerstands- und Unterstützungsniveaus für Dogwifhat (WIF) im Jahr 2024 erkennen:

Widerstandsniveau 1: $2,7621

Widerstandsniveau 2: $4,1261

Unterstützungsniveau 1: $1,9541

Unterstützungsniveau 2: $1,4201

Solana Memecoins immer noch gefragt

Solana Memecoins sind weiterhin äußerst beliebt. Auch Bonk hat in den letzten 7 Tagen einen Zuwachs von 8,22% verzeichnet. Solana selbst konnte seinen Kurs um 8,5% verbessern.

Auch Cat in a Dog's World legte um 10,8% zu, während der andere Katzen-Coin Popcat beeindruckende 21,7% zulegte.

Base Dawgz, der neue ICO, der auf Solana, Base, Ethereum und vielen weiteren Plattformen starten wird, hat im Vorverkauf die 2-Millionen-Marke überschritten und steuert geradewegs auf die nächste Million zu.

Hier zu Base Dawgz und mehr erfahren.

BaseDawgz Presale, Quelle: https://www.basedawgz.com/de

Base Dawgz: Das nächste große Ding im Meme-Coin-Markt?

Als neuester Meme-Coin, der unter anderem auf der Base-Blockchain starten wird, bietet er einige innovative Funktionen, die ihn von anderen Tooken hervorstechen lassen. Innerhalb eines Monats nach dem Start seiner Presale-Phase hat Base Dawgz über 2,3 Millionen Dollar gesammelt.

Ein einzigartiges Merkmal von Base Dawgz ist seine Multi-Chain-Funktionalität, die durch Technologien wie Wormhole und Portal Bridge ermöglicht wird. Diese erlauben es $DAWGZ, nahtlos über mehrere Blockchains hinweg zu operieren, darunter Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche. Diese Interoperabilität bietet den Nutzern eine größere Flexibilität und minimiert das Risiko, indem sie nicht auf eine einzige Kette beschränkt sind.

Ein weiteres Highlight von Base Dawgz ist das "Share-to-Earn"-Modell. Teilnehmer können Krypto verdienen, indem sie Inhalte über DAWGZ in sozialen Medien teilen. Diese Gamifizierung fördert das Community-Engagement und belohnt Nutzer für ihre Beiträge mit Airdrop-Punkten, die später in DAWGZ-Token umgewandelt werden können. Darüber hinaus bietet Base Dawgz ein "Refer-to-Earn"-Programm, das es den Teilnehmern ermöglicht, durch das Teilen von persönlichen Empfehlungslinks zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Base Dawgz hat auch in Sachen Sicherheit nicht gespart. Eine umfassende Prüfung durch Solid Proof hat gezeigt, dass der Smart Contract sicher und stabil ist, was das Vertrauen der Investoren weiter stärkt. Zusätzlich plant das Team, Staking-Möglichkeiten anzubieten, bei denen Token-Inhaber ihre DAWGZ-Token staken und passives Einkommen verdienen können.

Diese Kombination aus innovativen Funktionen, starker Community-Unterstützung und einer robusten technischen Infrastruktur könnte Base Dawgz helfen, sich als führender Meme-Coin auf dem Markt zu etablieren. Einige Analysten und Krypto-Influencer sehen großes Potenzial in diesem Projekt und prognostizieren, dass Base Dawgz bis Ende 2024 einen Preis von bis zu 0,03 Dollar (+500%) erreichen könnte.

Hier BaseDawgz Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.