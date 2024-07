Unterföhring (ots) -Dieser Abend wird zum Verwechseln ähnlich: Nuschelt "Der Udonaut" wie Udo Lindenberg? Können "Vier Gewinnt" so abfeiern wie Die Fantastischen Vier? Klingt "Mr. Rod" wie Rod Stewart? Und kann die "The Beatles Revival Band" die Magie der Fab Four auf die Bühne bringen? In der neuen SAT.1-Show "The Tribute - Die Show der Musiklegenden" suchen Sängerin Yvonne Catterfeld, ESC-Ikone Conchita Wurst und Panikorchester-Legende Bertram Engel ab Freitag, 16. August, in fünf Folgen die beste Coverband Deutschlands. Der Siegerpreis: Ein Konzert vor bis zu 5.000 Zuschauern im RuhrCongress in Bochum.Moderator Matthias Opdenhövel: "Zwölf Weltstars auf einer Bühne - das ist 'The Tribute - Die Show der Musiklegenden'!"Yvonne Catterfeld: "'The Tribute' ist eine neue, frische, energetische Musikshow, die unsere alten Zeiten wieder aufleben lässt. In anderen Castingshows gilt es eher, sich vom Original zu entfernen und seine eigene Interpretation zu finden. Hier vergleichen wir die Bands permanent mit einer Musiklegende. Die großartigen Tribute-Bands lassen uns den Vibe von Musiklegenden wieder spüren."Bertram Engel: "Es ist wichtig, dass die Bands nicht nur die musikalische Ausführung imitieren, sondern auch die Bodymovements, Gesichtsausdrücke oder bestimmte Angewohnheiten, die die Originalstars haben, studieren und sich zu eigen machen. Ich werde darauf achten, dass die Künstler die Originalstars so genau wie möglich imitieren."Conchita Wurst: "Freut euch auf Hits, Hits und Hits, die generationenumspannend Menschen zusammenbringen. Es ist ein bisschen Lagerfeuerstimmung, wenn man die Sendung gemeinsam mit lieben Leuten sieht, mitdiskutiert, mitsingt und vielleicht auch in Erinnerungen gräbt."Das sind die Coverbands bei "The Tribute":- "The Beatles Revival Band" - Coverband von The Beatles aus Frankfurt am Main- "Vier Gewinnt" - Coverband von Die Fantastischen Vier aus Osnabrück- "A Tribute to Amy" - Coverband von Amy Winehouse aus Köln- "ROX!" - Coverband von Roxette aus Emmen (Niederlande)- "The Robbie Experience" - Coverband von Robbie Williams aus Straelen- "MaffayPur" - Coverband von Peter Maffay aus Stuttgart- "Stingchronicity" - Coverband von Sting aus Koblenz- "Cool Chocolate" - Coverband von Hot Chocolate aus Remscheid- "Mr. Rod" - Coverband von Rod Stewart aus Bad Doberan- "Der Udonaut & die Paniker" - Coverband von Udo Lindenberg & Das Panikorchester aus Hamburg und Schleswig-Holstein- "Memories" - Coverband von Maroon 5 aus Graz (Österreich)- "Bounce" - Coverband von Bon Jovi aus Wülfrath"The Tribute - Die Show der Musiklegenden" wird von Cheerio Entertainment produziert. Weitere Infos sowie Interviews und Fotos der Bands und Jury finden Sie unter: http://presse.sat1.de/thetribute"The Tribute - Die Show der Musiklegenden" - fünf Folgen ab Freitag, 16. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und bereits ab Freitag, 9. August, auf JoynPressekontakt:Swantje RollContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1135email: Swantje.Roll@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: Isabella.Toennes@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5814967