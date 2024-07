An der Zinsentwicklung in der Eurozone hängt die Entwicklung von einigen Branchen. Vor allem für die Bankenbranche sind fallende Leitzinsen prinzipiell ungünstig. Aber es gibt je nach Geschäftsmodell auch Ausnahmen. Die Deutsche Pfandbriefbank gehört dazu. Doch die Zinswende der EZB lässt auf sich warten und es gibt auch noch andere Risiken.Als Spezialfinanzierer für Gewerbeimmobilien ist die Pfandbriefbank stark betroffen von der Flaute am Bau. Die zieht sich mittlerweile schon zwei Jahre hin und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...