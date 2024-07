EQS-News: Diok GreenEnergy GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Diok GreenEnergy GmbH verbrieft ihren besicherten Green Bond 2024/2029



03.07.2024

Diok GreenEnergy GmbH verbrieft ihren besicherten Green Bond 2024/2029 Köln, 03.07.2024 - Die Diok GreenEnergy GmbH (DGE), ein auf die Entwicklung, Stromerzeugung und Bestandshaltung von Batteriegroßspeichern sowie PV-Anlagen in Deutschland spezialisiertes Unternehmen, hat ihre besicherte Anleihe in einer Globalurkunde verbrieft und am heutigen Tage mit der ISIN DE000A352B41 / WKN A352B4 in den Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen.



Über die Diok GreenEnergy GmbH:

Die Diok GreenEnergy GmbH (DGE), ein unabhängiger Entwickler, Stromerzeuger und Bestandshalter von Batteriegroßspeichern in Deutschland baut und investiert in Battery Energy Storage Systems (BESS) sowie Freiflächen,- und Aufdach PV-Anlagen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln entwickelt, erwirbt und betreibt leistungsstarke Anlagen über alle Projektphasen hinweg. Ziel ist es, stabile planbare Erträge durch langfristige Stromabnahmeverträge, feste Einspeisevergütungen sowie Strompreisarbitrage zu erwirtschaften. Weitere Informationen: www.diok-greenenergy.de Kontakt:

UBJ. GmbH

Ingo Janssen

Haus der Wirtschaft - Kapstadtring 10 - 22297 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 6378 5410

Telefax +49 (0) 40 6378 5423

E-Mail ir@ubj.de



