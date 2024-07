Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den letzten Tagen haben politische Themen das Geschehen an den Finanzmärkten beeinflusst, so die Analysten der Helaba.Heute richte sich der Fokus wieder verstärkt auf Wirtschaftsdaten, wobei die Service-PMIs und Daten zum US-Arbeitsmarkt hervorzuheben seien. Zudem seien möglicherweise Äußerungen auf dem Notenbanktreffen in Sintra zu beachten. Die Zinssenkungserwartungen hätten sich zuletzt weder in der Eurozone noch in den USA wesentlich verändert. Ein Schritt im September werde auf beiden Seiten des Atlantiks nicht vollständig aber mehrheitlich eingepreist. ...

