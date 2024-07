Frankfurt (www.fondscheck.de) - Trotz Kursrücksetzer bei NVIDIA und Meldungen über Tech-Aktien-Verkäufe von Hedgefonds im großen Stil: Die Zuflüsse in Tech-ETF halten an, so die Deutsche Börse AG.Bei Frankreichs Aktien zeige sich vor und nach der Wahl hingegen ein gemischtes Bild. "Wir sehen insgesamt viele Käufe, bei französischen Aktien jetzt aber Käufe und Verkäufe", erkläre Fabian Wörndl von Lang & Schwarz. Holger Heinrich von der Baader Bank melde ebenfalls einen klaren Kaufüberhang - bei erneut nachgebenden Umsätzen. ...

