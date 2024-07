Die Aktie des Energietechnikkonzerns Siemens Energy war am Dienstag mit einem Plus von rund 3,8 Prozent der Top-Performer im DAX. Neben einer äußerst bullishen Analystenstudie beflügelte auch die Nachricht, das Netzgeschäft deutlich auszubauen (mehr dazu hier). Warum dieses Vorhaben durchaus Sinn ergibt.Tim Holt, Vorstand des Netzgeschäfts bei Siemens Energy erklärte am Dienstag gegenüber der Financial Times, man investiere bis 2030 insgesamt 1,2 Milliarden Euro in die Sparte und werde etwa 10.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...