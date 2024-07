Die unbekannte Aktie ist durch den Hype rund um künstliche Intelligenz in ganz neue Wachstumsregionen aufgebrochen. Trotzdem hat kaum ein Anleger den Titel bisher auf dem Schirm und das, obwohl der Bedarf nach den Produkten fast so hoch ist wie nach KI-Chips und die Aussichten mindestens genauso gut. Sollten Anleger hier also zuschlagen? Mit dem Aufkommen des KI-Themas durch ChatGPT und Co. sind insbesondere Aktien aus dem Chipsektor in unvorstellbare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...