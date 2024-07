Die Aktien von Nio (NYSE:NIO) erlebten vor Handelsbeginn am Montag einen Aufwärtstrend, nachdem der chinesische Elektrofahrzeughersteller zusammen mit seinen Branchenkollegen beeindruckende Auslieferungszahlen für Juni und das zweite Quartal bekannt gab. Nio verzeichnete eine beachtliche Steigerung von 98,15 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 21.209 ausgelieferten Elektrofahrzeugen im Juni, darunter 11.581 SUVs und 9.628 Limousinen. Für das zweite Quartal beläuft sich die Gesamtzahl an Auslieferungen auf 57.373 Elektrofahrzeuge, was einem leistungsstarken Anstieg von 143,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Nachrichten lösten einen Anstieg von beinahe 5 % im vorbörslichen Handel für Nio aus. Dieser positive Trend zog auch andere Elektrofahrzeughersteller mit: Die Aktien von Li Auto (NASDAQ:LI) stiegen um 3,2 % und die von XPeng (XPEV) um 1,5 %. Li Auto berichtete von 47.774 ausgelieferten [...]

Hier weiterlesen