Aehr Test Systems, ein weltweit agierender Anbieter von Halbleiter-Test- und Einbrenn-Geräten, gab bekannt, dass die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2024, welches am 31. Mai 2024 endete, am Dienstag, dem 16. Juli 2024 nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Um die Ergebnisse zu diskutieren, wird das Unternehmen eine Telefonkonferenz und einen Webcast um 17:00 Uhr Eastern Time (14:00 Uhr PT) veranstalten. Interessierte können sich über die angegebenen Telefonnummern einwählen und den Webcast über die Investoren-Relations-Abteilung auf der Webseite des Unternehmens verfolgen. Das Replay der Konferenz wird etwa zwei Stunden nach dem Live-Call verfügbar sein und bleibt eine Woche lang zugänglich.

Innovationen als Erfolgstreiber

Die steigenden Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Sicherheit von Halbleitern in diversen Anwendungsbereichen wie Elektrofahrzeugen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowie in der Solar- und Windenergie treiben den Bedarf an weiteren Testkapazitäten voran und schaffen neue Möglichkeiten für Aehr Test Produkte und Lösungen. Mit Tausenden von weltweit installierten Systemen bietet Aehr Test Systems innovative Lösungen durch Familien von Test- und Einbrenn-Systemen und unterstützt damit Hersteller bei der Testung und Stabilisierung von Halbleiterbausteinen auf Wafer-Ebene und in separierten Die- oder Package-Formen. Insbesondere die FOX-P Produktfamilie, einschließlich des kostengünstigen FOX-CP-Systems für Logik-, Speicher- und Photonik-Geräte, trägt zu einer erfolgreichen Positionierung im Markt bei. Informationen zu weiteren Systemen und Lösungen sind auf der Website von Aehr Test Systems verfügbar.

