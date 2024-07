Beitrag von Frederik Hilke, IR.on AG:

Nachhaltige Anleihen haben am Kapitalmarkt in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Aus diesem Grund haben wir in unserer alljährlichen Gesamtjahresstudie zum KMU-Anleihemarkt 2023 erstmalig nachhaltige Anleihen genauer betrachtet und eine gesonderte Übersicht erstellt. Auffällig war dabei, dass am Markt vielfach Unklarheit über Definitionen und Begrifflichkeiten und damit auch über die tatsächliche Anzahl der Emissionen besteht.

Im Rahmen der vorliegenden Analyse haben wir uns daher nochmals tiefergehend mit einer Reihe von Begrifflichkeiten, Standards und Ratings auseinandergesetzt, um Klarheit zu schaffen und Orientierung zu geben. Die wichtigsten Erkenntnisse finden Sie im Folgenden zusammengefasst.

Begrifflichkeit sowie Regulatorik, Standards, Ratings und SPOs

Bei der Auseinandersetzung mit der Thematik "Green Bonds" werden Interessierte schnell mit einer Reihe von Begrifflichkeiten konfrontiert, die teilweise synonym genutzt werden. Der Ausdruck "Green Bond" wird meist als übergeordneter Begriff genutzt, aber darunter können auch "Social Bonds", grüne Anleihen, ESG-Anleihen ("Environmental, Social and Governance", Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), ökologisch nachhaltig vermarktete Anleihen oder aber an Nachhaltigkeitsziele geknüpfte Anleihen fallen.

Hier setzt die Verordnung (EU) 2023/2631 "EU Green Bond Standard" der EU an und möchte bei grünen Anleihen für mehr Transparenz sorgen. Die Verordnung wurde am 30. November 2023 im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Einen solchen Standard zu schaffen, war ein Teilziel des "European Green Deal", der nachhaltigen Transformationsstrategie der Europäischen Kommission. Die Kerninhalte der Verordnung sind:

- Anforderungen für Anleiheemittenten zur Nutzung des Labels "europäische grüne Anleihe" oder "European Green Bond" (EuGB),

- die Schaffung eines Systems zur Registrierung und eines Aufsichtsrahmens für europäische grüne Anleihen sowie

- die Definition von und freiwillige Offenlegungsanforderungen für "als ökologisch nachhaltig vermarktete Anleihen" ...

