Die Wüstenrot Bausparkasse ist neue Eigentümerin der start:bausparkasse in Deutschland. Bereits Ende 2023 wurde über die Unterzeichnung des Kaufvertrags berichtet. Mit Zulassung durch die Aufsichtsbehörden ist nun der Eigentumsübergang erfolgt. Zudem kooperiert Wüstenrot künftig mit der Südwestbank AG. Bereits im Dezember 2023 war bekannt geworden, dass die österreichische BAWAG P.S.K. die start:bausparkasse AG in Deutschland - ehemals Deutscher Ring Bausparkasse - an die Wüstenrot Bausparkasse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...