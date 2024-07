Karolin Schwarz, LL.M., ist neue Claims Solutions Leader bei Marsh Deutschland. Sie hat die Rolle zum Monatsbeginn übernommen und soll mit ihrer Erfahrung und ihrem Netzwerk den für das Unternehmen zentralen Bereich Claims weiter ausbauen. Zum 01.07.2024 hat Karolin Schwarz, LL.M., die Verantwortung als Claims Solutions Leader bei Marsh Deutschland übernommen. In dieser Funktion berichtet sie an den Claims Solutions Leader von Marsh Europa, Javier Llorente Gonzalez, sowie an den CEO von Marsh Deutschland, ...

