Shiba Inu Preis fällt trotz dieses Ereignisses

Der Shiba Inu (SHIB) Token hat kürzlich einen Preisrückgang erlebt, trotz mehrerer positiver Entwicklungen. Ein Einbruch von 5,9 % in der letzten Woche und 2,2 % in den letzten 24 Stunden hat den aktuellen Preis auf $0,00001685 gedrückt. Diese Abwärtsbewegung überrascht, da eine erhebliche Steigerung der SHIB Token-Burns normalerweise zu einem Preisanstieg führt. Was steckt hinter diesem Preisverfall?

Verkaufsdruck und Marktsentiment

Ein Hauptfaktor ist der starke Verkaufsdruck, dem SHIB auf allen Börsen ausgesetzt ist. Seit 29.Mail hat der Token über 40% seines Wertes verloren, was bei Investoren Sorgen um die Erholungsaussichten auslöst. SHIB handelt derzeit unter dem 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend hinweist. Zudem führte ein Ausbruch aus einer absteigenden Dreiecksformation am 13. Juni zu einem weiteren Preisrückgang von 20 %??.

SHIB Chart, Quelle: www.tradingview.com

Einfluss von Großinvestoren

Die Aktivitäten großer Investoren, sogenannter "Whales", spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle. Kürzlich wurden 1,08 Billionen SHIB an Binance transferiert, was bei einem möglichen Verkauf erheblichen zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen könnte??. Solche Bewegungen können das Vertrauen der Anleger erschüttern und weitere Preisrückgänge verursachen.

Trotz der negativen Trends gibt es auch positive Signale. Der Relative Strength Index (RSI) von SHIB steht bei 32, was nahe dem überverkauften Bereich liegt und ein potenzielles Kaufsignal darstellt. Sollte das aktuelle Unterstützungsniveau bei $0,00001688 halten, könnte dies eine Basis für einen Aufwärtstrend bilden??.

Ein weiterer positiver Aspekt ist die Entwicklung des Shibarium-Projekts, einer Layer-2-Skalierungslösung, die schnelle und kostengünstige Transaktionen ermöglicht. Shibarium nutzt einen Token burn Mechnaismus, bei der Gebühren in SHIB verbrannt werden, was den deflationären Druck auf das Angebot erhöht und langfristig positiv auf den Preis wirken könnte?.

SHIB befindet sich derzeit in einem herausfordernden Marktumfeld mit starkem Verkaufsdruck und Unsicherheiten. Doch die technischen Entwicklungen und strategischen Token-Burns bieten Potenzial für eine Erholung, insbesondere wenn das aktuelle Unterstützungsniveau hält und die Marktnachfrage nach Shibarium steigt. Anleger sollten jedoch weiterhin vorsichtig sein und die Marktentwicklungen genau verfolgen.

Shiba Shootout: Ein neue Alternative

Shiba Shootout, ein aufregendes neues Meme-Coin-Projekt, erobert die Kryptowelt im Sturm mit seinem einzigartigen Wild-West-Thema.

Hier zu Shiba Shootout.

Website von Shiba Shootout, Quelle: https://shibashootout.com/de

Das Spiel, welches direkt mit dem Kryptotoken verbunden ist, bietet eine fesselnde Erfahrung, bei der Teilnehmer in "Shiba Showdowns" gegeneinander antreten und sich in der Rolle von Charakteren wie Marshal Shiba und den Shiba Sharpshooters behaupten. Diese thematische Gestaltung zieht viele Investoren an, die nach einer frischen und spannenden Alternative im Meme-Coin-Bereich suchen??.

Das Spiel integriert verschiedene Belohnungsmechanismen und Community-Aktivitäten, die zur Engagement-Förderung beitragen. Zu den wichtigsten Features gehören das "Posse Rewards"-Programm, das Nutzer für das Einladen von Freunden belohnt, sowie die "Cactus Staking"-Option, die eine thematisch passende Methode zum Staken von Tokens bietet. Darüber hinaus gibt es die "Lucky Lasso Lottery", die Teilnehmern die Möglichkeit gibt, zusätzliche Preise zu gewinnen??.

Die laufende Presale von Shiba Shootout hat bereits erhebliches Interesse geweckt und über 480.000 US-Dollar eingebracht, wobei das akteulle Ziel bei 1,2 Millionen liegt. Das Tokenomics-Modell ist darauf ausgelegt, sowohl kurzfristiges Wachstum zu fördern als auch langfristige Stabilität zu gewährleisten. 35 % der Token sind für die Presale reserviert, während 20 % für das Staking vorgesehen sind, um langfristige Anreize zum Halten der Token zu schaffen??.

Mit seinem innovativen Ansatz und der starken Betonung auf Community-Engagement könnte Shiba Shootout sich als ernstzunehmender Akteur im Meme-Coin-Markt etablieren und möglicherweise eine treue Anhängerschaft gewinnen.

Hier Shiba Shooutout Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.