Bohrungen laufen: Golden Cariboo setzt zusätzliche Explorationsmethode ein

Anzeige / Werbung Das Bohrprogramm ist im vollen Gange und Golden Cariboo setzt eine weitere Methode ein, um möglichst viele Informationen daraus zu gewinnen. Golden Cariboo Resources (CSE GCC / WKN A402CQ) nutzt alle Möglichkeiten, um die Erfolgschancen des laufenden Bohrprogramms auf dem Quesnelle Gold Quartz-Projekt zu optimieren. Wie die Gesellschaft heute mitteilt, gehört dazu jetzt auch der Einsatz eines orientierten Bohrkernsystems. Der Vorteil der Orientierung oder Ausrichtung von Bohrkernen ist, dass die ursprüngliche Position des während des Bohrvorgangs gewonnenen Gesteins beibehalten wird. Das ermöglicht die Erfassung struktureller Messungen von Gesteinsformationen, Gängen und geologischen Strukturen wie sie im Untergrund vorgefunden wurden. "Auch nach der Entnahme ist bei diesem Bohrkern die ursprüngliche Orientierung im Untergrund bekannt. Orientierte Bohrkerne sind wichtig bei der Rekonstruktion von Trennflächen im Untergrund, wie z.B. Schichtflächen, Klüfte, Störungen etc." (spektrum.de / Lexikon der Geowissenschaften) Für Golden Cariboo sind die so gewonnenen, zusätzlichen Informationen von besonderer Bedeutung, da das Unternehmen daran arbeitet, ein geologisches und strukturelles Modell der Goldvererzung auf der Liegenschaft zu erstellen. Und die Kernorientierung könnte ein entscheidender Bestandteil dieser Arbeiten sein. Zusätzlich hat das Unternehmen das technische Team für das laufende Programm um einen Experten erweitert. Herr Sebastian Triebert, der seinen Abschluss an der TU Bergakademie Freiberg gemacht hat und sowohl in Deutschland als auch Finnland Erfahrung mit der Suche nach Edel- und Batteriemetalle erwarb. Bohrarbeiten schreiten voran Gleichzeitig treibt das Team von Golden Cariboo die Bohrungen auf Quesnelle Gold Quartz weiter voran. Vier weitere Bohrlöcher wurden bereits fertiggestellt (QGQ24-09, QGQ24-10, QGQ24-11 und QGQ24-12), sodass jetzt 1.268,87 Bohrmeter abgeschlossen wurden. Die nächste Bohrung (QGQ24-13) läuft noch. Analyseergebnisse gibt es für diese Bohrlöcher noch nicht und auch die Resultate der restlichen 387.05 Meter von Bohrloch QGQ24-08 stehen noch aus. Schon die Analyse des ersten Teils dieser Bohrung hatten ermutigende Ergebnisse gebracht. Unter anderem wurden dabei 0,58 g/t Gold über mächtige 61,40 Meter nachgewiesen! (Wir berichteten) Anleger können also damit rechnen, dass Golden Cariboo Resources in den nächsten Tagen und Wochen weitere Bohrergebnisse präsentiert. Wir bleiben für Sie am Ball Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Golden Carbiboo Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Golden Carbiboo Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Enthaltene Werte: XD0002747026,CA68828E8099,CA3808134025

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )