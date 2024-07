Nach Jahren der Verzögerung geht die Ariane 6 endlich an den Start. Der Hersteller spricht vom ultimativen Testflug, die Esa hofft auf ein gutes Gelingen und von einem Experten gibt es schon jetzt Kritik. Zehn Jahre musste Europa auf sie warten. Nun soll die neue Trägerrakete Ariane 6 endlich in den Weltraum fliegen. Für Europa geht es dabei um nichts Geringeres als einen eigenen Zugang zum All - zumindest für Satelliten. Wenn die Ariane 6 am kommenden ...

