Der Rüstungskonzern Rheinmetall hatte erst vor Kurzem Milliardenaufträge von der Bundeswehr für Artilleriemunition und militärische Transportfahrzeuge erhalten. Jetzt folgt der nächste Coup: Die italienische Regierung will über 500 Panzer bei Rheinmetall bestellen. Es handelt sich um den größten Auftrag in der Firmengeschichte. Wie das Handelsblatt aus Branchenkreisen erfahren hat, will die italienische Regierung ihre Streitkräfte mit modernen Panzern ausstatten. Hierfür sind von Rheinmetall 200 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...