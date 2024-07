© Foto: Emrah Gurel/AP/dpa



Erstmals seit acht Monaten ist die Inflation in der Türkei zurückgegangen. Die scharfe Geldpolitik der Zentralbank scheint Früchte zu tragen.Die Inflation in der Türkei hat sich im Juni erstmals seit acht Monaten verlangsamt, was Hoffnungen auf eine baldige wirtschaftliche Entspannung weckt. Laut den jüngsten Daten fiel die jährliche Inflationsrate auf 71,6 Prozent, nach 75,5 Prozent im Vormonat. Die monatliche Preissteigerung, ein bevorzugter Indikator der Zentralbank, lag bei 1,6 Prozent. Dieser Rückgang der Inflationsrate übertraf die Erwartungen der Ökonomen, die laut einer Bloomberg-Umfrage eine jährliche Rate von 72,6 Prozent und einen monatlichen Anstieg von 2,2 Prozent …