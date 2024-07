Das Handelsblatt berichtete am Dienstag, dass Rivian und Volkswagen in Gesprächen seien, um ihre kürzlich angekündigte Software-Partnerschaft auf eine Hardware-Kooperation und gemeinsame Produktion auszuweiten. Rivian dementierte dies jedoch auf Anfrage von Reuters, wie am heutigen Mittwoch bekannt wurde."Es gibt keine Pläne für eine Fahrzeugproduktion mit der Volkswagen-Gruppe", sagte ein Rivian-Sprecher in einer E-Mail an Reuters. Volkswagen lehnte eine Stellungnahme zu dem Medienbericht ab und ...

