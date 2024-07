Der Technologiekonzern aus Redmond hat durch kluge Entscheidungen seines Chefs an der Spitze der KI-Revolution Fuß gefasst. Mit einer anfänglichen Investition in eine namhörende KI-Firma im Jahr 2019, welche kaum Beachtung fand, stand das Unternehmen wohlweislich bereit, als die Tore der generativen KI-Innovationen durch diesen Partner aufgestoßen wurden. Jetzt, mit einem zum Staunen verleitenden Betrag von 13 Milliarden Dollar an Investitionen, etabliert sich die Firma als Frontläufer im Rennen um KI-Dominanz. Marktspezialisten sehen jedoch ihre Aktien, nach starker Performance, vor einer möglichen Konsolidierungsphase, wobei die hohen Erwartungen an KI-getriebene Produkte wie Suchmaschinen-Revitalisierer, KI-Assistenten und KI-PCs für zusätzlichen Druck sorgen. Ein vorhergesagter Umsatzwachstumsrückgang könnte das Unternehmen im bevorstehenden Quartalsbericht betreffen.

