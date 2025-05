News von Trading-Treff.de Ein kräftiges Lebenszeichen aus Redmond: Während die Märkte zuletzt eher von Sorgen geprägt waren, demonstrierte Microsoft am Donnerstag eindrucksvoll Stärke. Starke Quartalszahlen und vor allem ein optimistischer Ausblick für das Cloud-Geschäft Azure sorgten für Kauflaune bei den Anlegern. Was steckt hinter dem beeindruckenden Kurssprung? Verantwortlich für die Rally waren in erster Linie die überzeugenden Ergebnisse und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...