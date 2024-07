Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) kommt einfach nicht aus dem Quark. Seit Jahresbeginn dümpelt der Kurs des Zahlungsdienstleisters in einem recht engen Kurskorridor zwischen 56 und 67 US$ auf und ab. Warum glauben Anleger nicht mehr an PayPal? Und ist angesichts der Kursschwäche jetzt der beste Zeitpunkt für einen Kauf? Ist die Enttäuschung gerechtfertigt? Die PayPal-Aktie gehörte zu den größten Enttäuschungen aller Tech-Aktien in den letzten drei Jahren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...