FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa kann sich an der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways beteiligen. Die EU-Kommission gab das Vorhaben jetzt frei, machte jedoch zur Voraussetzung, dass eine Reihe von eingereichten Zugeständnissen von Lufthansa und der italienischen Regierung effektiv umgesetzt werden, damit der Wettbewerb im italienischen Luftverkehr gesichert bleibt. Beide müssen auf der Kurzstrecke etwa dafür sorgen, dass eine oder zwei konkurrierende Airlines Nonstop-Flüge zwischen Rom oder Mailand sowie bestimmten Flughäfen in Mitteleuropa anbieten können und dies für eine bestimmte Zeit auch zusichern. Brüssel verlangt für die Langstrecke, dass Lufthansa konkrete Vereinbarungen mit Wettbewerbern schließt, um deren Konkurrenzfähigkeit zwischen Italien sowie den USA und Kanada zu verbessern, etwa durch Interlining-Vereinbarungen oder Slot-Swaps.

Am Flughafen Mailand Linate müssen Lufthansa und das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium Start- und Landerechte für die Kurzstreckenflüge an Wettbewerber übertragen. Der oder die Wettbewerber sollen dabei so viele Slots bekommen, das sie eine nachhaltige Basis für eigene Aktivitäten am Flughafen Linate aufbauen können.

Die Lufthansa hatte im vergangenen Jahr mit der italienischen Regierung eine Vereinbarung über den Erwerb eines 41-prozentigen Anteils an der ITA getroffen, die früher unter dem Namen Alitalia geflogen war. Zudem wurden Bedingungen für eine vollständige Übernahme zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Erste Zugeständnisse des deutschen Konzerns für die Freigabe des Vorhabens hatten die Wettbewerbshüter im Januar als unzureichend verworfen.

July 03, 2024 05:42 ET (09:42 GMT)

