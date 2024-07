NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 1070 dänischen Kronen belassen. Analyst James Quigley befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Preisgestaltung von Arzneimitteln in den USA im Wahljahr 2024. Da die weitere Diskussion über die US-Preisreform ein Schlagzeilenrisiko für den dänischen Pharmakonzern darstellen könnte, habe er in seinem Bewertungsmodell bereits einen anhaltenden Preisrückgang für die Abnehmpräparate Ozempic/Wegovy berücksichtigt, schrieb der Experte./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 15:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0062498333