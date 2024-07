NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 95,60 auf 95,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen der Bank liege seine Schätzung für den Vorsteuergewinn 9 Prozent über der Konsensprognose, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Auch für 2024 und die Folgejahre sei er optimistischer./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 18:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2024 / 18:29 / ET



