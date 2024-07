Die Diok GreenEnergy GmbH (DGE) schickt ihre Debütanleihe ins Rennen: So ist der besicherte Corporate Bond (ISIN DE000 A352B4 1) über maximal bis zu 125 Mio. EUR in einer Globalurkunde verbrieft und am heutigen Tage in den Börsenhandel der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen worden. Die auf die Entwicklung, Stromerzeugung und Bestandshaltung von Batteriegroßspeichern sowie PV-Anlagen ...

