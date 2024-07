© Foto: Henning Kaiser - dpa



Deutz hat erfolgreich 12,6 Millionen neue Aktien an institutionelle Investoren platziert und will weiter wachsen mit Hilfe der Kapitalerhöhung.CEO Dr. Sebastian C. Schulte erklärte: Wir wollen uns bis 2030 unter den Top 3 der unabhängigen Motorenhersteller etablieren und den Umsatz unseres profitablen Servicegeschäfts bis 2025 auf über 600 Millionen Euro steigern. Die hohe Nachfrage der Investoren zeigt das Vertrauen des Kapitalmarkts in unsere Strategie. CFO Timo Krutoff fügte hinzu: Die erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung in einem schwierigen Umfeld verschafft uns die Flexibilität, gezielt zu investieren und Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen. Dies stärkt unsere Finanzlage …