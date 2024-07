Der ATX Index Total Return (das ist inklusive Dividenden) hat im ersten Halbjahr 2024 am 21. Mai mit 8.566,58 Punkten ein neues Allzeithoch geknackt, schreibt mir die Wiener Börse. Und mit einer Performance von 10,17 Prozent sogar den Dax (plus 8,86 Prozent) geschlagen. (Obwohl so schwer ist das heuer nicht, die deutsche Wirtschaft liegt am Boden.) Trotzdem freut mich natürlich das Allzeithoch. Die ...

