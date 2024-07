Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf der geldpolitischen Sitzung der Riksbank im Juni 2024 wurden mehrere wichtige Punkte angesprochen, so die Experten von XTB.Der Leitzins sei bei 3,75% beibehalten worden, wobei die Diskussionen auf eine mögliche schrittweise Zinssenkung in der zweiten Jahreshälfte hingedeutet hätten, wenn sich die Inflation an die Prognosen anpasse. Die Rsikbank habe eine wirtschaftliche Abschwächung festgestellt, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, sowie eine Abkühlung der Inflation in der Nähe des 2%-Ziels. Der Vorstand habe einen vorsichtigen Ansatz für geldpolitische Anpassungen in Anbetracht der globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und der inländischen Risiken für die Finanzstabilität betont, einschließlich des Drucks auf die Verschuldung der privaten Haushalte und Unternehmen. ...

