Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum 4. Juli 2024 begibt die KfW erstmalig ein Kryptowertpapier nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere in Höhe von 100 Millionen Euro dezentral auf einer öffentlichen Polygon-Blockchain, so die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...