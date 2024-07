Siemens Energy will bis zu 10.000 neue Stellen schaffen & Einladung zum Halbjahresausblick

Werbung







Siemens Energy plant sein Stromnetzgeschäft bis 2030 zu erweitern und möchte dabei 1,2 Milliarden Euro investieren und rund 10.000 neue Stellen schaffen.



Der Energietechnikkonzern Siemens Energy möchte sein Stromnetzgeschäft ausbauen und in den kommenden Jahren tausende neue Stellen schaffen. Das Unternehmen plane in dem Bereich bis 2030 mehr als 10.000 neue Mitarbeiter einzustellen, wie der verantwortliche Vorstand Timo Holt in einem Interview mit der Financial Times sagte. Siemens Energy will 1,2 Milliarden Euro in neue Werke und den Ausbau von Kapazitäten in den USA, Europa und Asien investieren. Dabei sollen 40 Prozent der Neueinstellungen in Europa und 20 Prozent in den USA erfolgen. Die Arbeitsplätze in Europa sollen in Deutschland, Großbritannien, Österreich, Kroatien und zu einem geringeren Teil in Rumänien entstehen. Der Konzern profitiert von einer gestiegenen Nachfrage im Elektrizitätsmarkt. Insbesondere das Netzgeschäft wächst rasant. Im ersten Halbjahr 2024 seien Bestellungen von über 12 Milliarden Euro zu verzeichnen. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 waren es noch 9 Milliarden Euro.









