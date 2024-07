EQS-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

MOBOTIX mit neuer Leitung für Vertrieb und Marketing



03.07.2024 / 13:00 CET/CEST

Langmeil, Juli 2024 - Philippos Antoniou, CSMO, verlässt die MOBOTIX AG, um zum 1. Oktober 2024 die Position des Vice President EMEA bei VAXTOR Technologies, einem Unternehmen der MOBOTIX-Gruppe, zu übernehmen. In dieser Funktion wird Antoniou die strategische Ausrichtung und den geplanten Vertriebsausbau von VAXTOR in der EMEA-Region forcieren.



Antoniou wird den Ausbau der Vertriebsorganisation und des Geschäfts im Rahmen der kürzlich veröffentlichten Mittelfristplanung der MOBOTIX Gruppe sowie die Definition strategischer Partnerschaften verantworten. Mit seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Vertrieb und Marketing wird er das Team verstärken und VAXTORS Position als Branchenführer weiter ausbauen.



Mit Wirkung zum 1. Juli 2024 wird MOBOTIX ein neues globales Vertriebsteam einsetzen. Dieses Team wird die auf der letzten Hauptversammlung vorgestellte Strategie und Mittelfristplanung weiterentwickeln und umsetzen.



Stephan Lehmann übernimmt die Verantwortung für die Heimatmärkte in der DACH-Region (Deutschland, Schweiz und Österreich). David Brown verantwortet den Vertrieb in EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika). Clint Simmons wurde zum Vertriebsleiter für Nord- und Südamerika ernannt und Ryan Philp wird die Entwicklung der asiatischen Länder, Australien und Neuseeland in der Region APAC weiter fortsetzen. Samuel Rahn hat vor kurzem die Verantwortung für das globale Key Account Management übernommen und Svenja Meisenheimer wurde zur Leiterin des Bereichs Marketing ernannt.



Das neue Team wird an den CEO Thomas Lausten berichten und bringt ein hohes Maß an Erfahrung und Innovation ein und wird in enger Zusammenarbeit die Umsetzung globaler Strategien mit unseren Geschäftspartnern und Kunden sicherstellen.







Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com



