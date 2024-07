NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Deutschen Telekom nach Änderungen am Breitband-Tarifportfolio auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Unter anderem mache die Telekom den Kunden vier wesentliche Glasfaser-Angebote mit Preisvorteilen, die eine deutliche Erhöhung der Down- und Upload-Geschwindigkeiten bedeuteten, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihm zufolge zielt diese Tarifaktualisierung darauf ab, das Wachstum der Glasfaserdurchdringung zu beschleunigen, weshalb er die strategische Überlegung hinter diesem Schritt begrüße. Er erwartet eine höhere Kundenzufriedenheit, ist aber der Meinung, dass allein die Geschwindigkeitsverbesserungen ausgereicht hätten, um die Glasfasernutzung zu beschleunigen. Die Preissenkungen erachtet er als unnötig./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 21:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 00:15 / BST





