Travelers engagiert sich für die Bürgerbildung in den Vereinigten Staaten und sponsert im Rahmen einer landesweiten Bildungsinitiative den jährlichen National Civics Bee®-Wettbewerb. Dieser richtet sich an Schüler und wird dieses Jahr erstmals in rekordverdächtigen 28 Bundesstaaten ausgetragen mit dem Ziel, bis zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung 2026 alle 50 Staaten einzubeziehen. Bisher haben 6.000 Schüler der Mittelstufen aus 110 Gemeinden die Gelegenheit erhalten, ihr Wissen über die Gründerzeit und die Regierung der USA unter Beweis zu stellen und dabei gleichzeitig Ideen zur Förderung des zivilen Engagements in ihren Gemeinschaften einzubringen. Die besten unter ihnen rücken in lokale und auf Landesebene stattfindende Wettbewerbe vor, bevor schließlich die Staatsmeister zum ersten nationalen Finale nach Washington, [...]

