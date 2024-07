EQS-Media / 03.07.2024 / 13:09 CET/CEST

Düsseldorf, 03.07.2024 - CapTrader hat mit der Erik Tobias Naaßner und Albert Hase GbR einen exklusiven Software-Lizenzvertrag geschlossen. CapTrader freut sich, seinen Privatkunden mit Wohnsitz in Deutschland eine kostenfreie jährliche Zusammenfassung der realisierten Gewinne und Verluste anbieten zu können. Mit diesem informativen Performancebericht erhalten CapTrader Kunden eine umfassende Übersicht Ihrer im Jahr 2023 realisierten Transaktionen. Alle Erträge werden in Ihre Basiswährung Euro umgerechnet und nach Anlageklassen aufgeschlüsselt, sodass Sie Ihre finanzielle Performance auf einen Blick nachvollziehen können. Auf www.captrader.com/steuern/performancebericht/ können alle Kunden zudem nähere Erläuterungen der im Bericht verwendeten Kategorien finden. "Das Ziel ist es, unseren Kunden eine klare und verständliche Darstellung Ihrer realisierten Gewinne und Verluste zu bieten. Dieser Bericht dient als hilfreiche Informationsquelle, um Ihre finanzielle Situation besser zu überblicken." - Albert Hase, Projekt Manager bei CapTrader und Gesellschafter der Erik Tobias Naaßner und Albert Hase GbR Der Performancebericht wird im zweiten Quartal jedes Kalenderjahres zum Download bereitgestellt. CapTrader Kunden werden benachrichtigt, sobald Ihr Bericht verfügbar ist. Der Bericht kann im exklusiven Plus Bereich auf der Website www.captrader.com heruntergeladen werden. Über CapTrader CapTrader ist ein Online-Broker mit Hauptsitz in Düsseldorf. Mit einem Depot bei CapTrader können Kunden per direktem Börsenzugang rund um die Uhr an über 150 Börsen mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere handeln. Das weitreichende Portfolio umfasst Aktien, Optionen, ETFs, Futures, Fonds, Währungen, Optionsscheine, Zertifikate und weitere Wertpapierarten. Neben den geringen Ordergebühren und verschiedenen, kostenlosen Tradingsoftwares zeichnet sich der Online-Broker aus Düsseldorf durch einen mehrfach ausgezeichneten Kundensupport aus, der via Telefon, Live-Chat und E-Mail börsentäglich erreichbar ist. Neben klassischen Depots für private Anleger bietet CapTrader darüber hinaus auch Depots für Firmenkunden sowie verwaltete Depots, sogenannte Managed Accounts an. CapTrader komplettiert sein Angebot durch Schulungen und Webinare. Pressekontakt Christian Korte Telefon: +49 (0) 211 740786 - 19 E-Mail: Christian.Korte@captrader.com Internet: www.captrader.com CapTrader GmbH Elberfelder Str. 2 D-40213 Düsseldorf CapTrader GmbH Geschäftsführer: Andreas Weiß, Christian Weiß, Michael Heyder Handelsregister: HRB 86537 Amtsgericht Düsseldorf



