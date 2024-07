Die Aktie des Technologieunternehmens Kontron legt am Mittwoch zu und gehört zu den Top-Werten im MDAX. Grund für diese Bewegung ist die Bekanntgabe eines Großauftrags im Bereich der E-Mobilität.Das Tochterunternehmen Katek erhielt den Auftrag, intelligente Wallboxen zu produzieren, die sowohl in Europa als auch in China vermarktet werden sollen. Das Auftragsvolumen beträgt 120 Millionen Euro und ...

