Erfurt (ots) -In Berlin und Zürich in der Schweiz entsteht seit Montag, 1. Juli 2024, die Kino-Koproduktion "Der Prank" (KiKA/MDR/BR/HR). In den Hauptrollen stehen die Jungdarsteller Noél Gabriel Kipp und Max Zheng vor der Kamera. An ihrer Seite spielen unter anderen Maïmouna Rudolf, Laura Tonke sowie Jana McKinnon. Der Filmstoff wurde im Rahmen der Initiative Der besondere Kinderfilm entwickelt und gefördert, Produktionspartner sind KiKA (federführend) und MDR, BR sowie HR."Der Prank" ist eine Produktion der Kundschafter Filmproduktion GmbH (Produzent: Matthias Miegel), in Ko-Produktion mit Tellfilm GmbH (Produzentin: Katrin Renz). Autoren sind Benjamin Heisenberg und Peer Klehmet (Luzern/ Berlin).Die Redaktion bei KiKA verantworten Silke Haverkamp und Stefan Pfäffle. Gedreht wird bis Mitte August 2024. Die Kinopremiere ist voraussichtlich für Frühjahr 2025 geplant. Anschließend läuft der Film voraussichtlich 2026 bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.Inhalt: Im Alltagstrott leben der zwölfjährige Lucas Roosen (Noél Gabriel Kipp) und seine Familie aneinander vorbei. Bis ein völlig aus dem Ruder gelaufener Aprilscherz ihres chinesischen Austauschschülers Xi Zhou (Max Zheng) sie aus ihren eingefahrenen Strukturen katapultiert. Der eigentlich harmlose Prank wird zum Ausgangspunkt einer irrwitzigen Verfolgungsjagd, die planlose Polizisten, Gangsterrapper und Muskelprotze auf den Plan ruft, einen Schutzgelderpresserring auffliegen lässt und eine Liebe gefährdet.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5815344