Köln (www.fondscheck.de) - Die Rheinische Portfolio Management bietet den Aktienflex Protect US nun auch ohne Mindestanlagesumme an, so Monega in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Eine Beteiligung am Publikumsfonds Aktienflex Protect US der Rheinischen Portfolio Management war bis zum Juni 2024 an die Mindestanlagesumme von 100.000 Euro geknüpft. Mit der Auflage einer neuen Retail-Tranche (ISIN DE000A3D1WT0/ WKN A3D1WT) lassen sich Fondsanteile nun auch ohne Mindestanlage zeichnen. ...

