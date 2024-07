Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: DAX - Bullen sind wieder am Drücker - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Bullen wieder am Ruder Tops & Flops - Hurrican Beryl last auf Hannover Rück Apple - KI-Rückstand endgültig aufgeholt Microsoft - Apple steigt bei OpenAI ein Nvidia - wieder auf Platz 3 Rivian - Auslieferungsziel bestätigt Tesla - Auslieferungszahlen werden ordentlich gefeiert Adyen - Ruhepol aus den Niederlanden Dividendenperle aus Great Britain Dividendenstar aus Spanien Rheinmetall - Zurück über 500 Euro Lufthansa - Einstieg bei ITA perfekt Kontron - Aktie kommt wieder in Fahrt Deutz - Kapitalerhöhung durchgezogen Curevac - Stellenabbau & GSK sichert sich Rechte Grenke - gutes zweites Quartal Evotec - RBC sieht Kursziel bei 16 Euro Zuschauerfragen