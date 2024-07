NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tesla nach Auslieferungszahlen von E-Autos für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Dass die Aktie nach den Zahlen so kräftig gestiegen sei, habe wohl drei wesentliche Gründe, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zum einen sei der Absatz nicht noch stärker gesunken und zum anderen habe Tesla entgegen dem Trend nicht noch mehr Autos zu produzieren als die Verbraucher wollten. Das sollte nicht zuletzt den freien Barmittelfluss stabilisieren. Als Drittes habe das Energiespeicher-Segment Fahrt aufgenommen, was ein ersehntes Gegengewicht zum schrumpfenden Automarkt darstelle./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 01:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 01:11 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014